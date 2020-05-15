ما هي صلاة الانسانية لرفع وباء كورونا؟

أطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في 2 مايو الجاري دعوة "صلاة من أجل الإنسانية"، ودعت شعوب العالم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم ومعتقداتهم، أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير في 14 مايو من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.

شارك في صلاة من أجل الانسانية فضيلةُ الإمامِ الأكبرِ الدكتور أحمد الطيب، شيخُ الأزهرِ الشريف، وقداسةُ ‏البابا فرنسيس، بابا الكنيسةِ الكاثوليكية، وشخصيات سياسية، وقادة وملوك ورؤساء وزراء، ووزراءٌ سابقون، ومُفتونَ، قيادات دينية، وشخصيات سياسية.

شيخ الأزهر

ظهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في كلمة متلفزة، إننا ندعو العالم للتوجه إلى الله والتقرب إليه بالعبادة والدعاء، ونحث البشرية من أجل استعادة اكتشاف قيم العدل والسلام بين البشر.

وأثنى فضيلته على دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وقال إنها دعوةٌ صادقة للتضرُّع بالصَّلاةِ والدُّعاءِ والإنابةِ إليه من أجلِ أن يعجل بكشفَ هذه الغمة عن عبادِه، وأن يَشفي المرضى ويرحم الموتى بفضله ورحمته.

ناشد فضيلة الإمام الأكبر، جعل هذا اليوم ذكرى في تاريخ البشرية نستعيدها كل عام، وتعلو فيه ثقافة الاختلاف والتنوع، وتختفي فيه نزعات العُنصرية والتعصب وكراهية الآخر، ويكون هذا اليوم تاريخًا شاهدا على عزمنا وتصميمنا على وقف الحروب وسفك الدماء، تقدم الطيب بالشكر للطواقمِ الطبية والعلماء والباحثين عن علاج يدفع عنا جائحة كورونا.

بابا الفاتيكان

ألقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، كلمة في إطار المشاركة في مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، قائلا: "جميعنا - إخوة وأخوات من كل تقاليد دينية، نتحد اليوم من أجل يوم الصلاة والصوم والكفارة الذي دعت إليه اللجنة العليا لأخوة الإنسان، الإخاء البشري يصليان معا بسورة سانتا مارتا".

توجه فرنسيس بالدعاء ضمن مبادرة الصلاة من أجل الانسانية، قائلا: "الله يرحمنا وينهي هذه المأساة، هذا الوباء، وأوبئة الجوع والحرب والأطفال بدون تعليم، هذا نطلبه كأخوة وأخوات، الجميع معا "الأخوة البشرية تصلي معًا".

مفتي لبنان

وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الخطباء في مساجد لبنان بالدعاء عقب صلاة العصر بالتضرع إلى الله بالدعاء لرفع وباء كورونا، تجاوب مع مبادرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية ليحمي الله البشرية من خطر وباء كورونا.

وأكد المفتي دريان، أن دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من أجل أن يرفع الله تفشي وباء كورونا عن الناس، هي دعوة للخير والحياة والتعاون والتضامن من أجل البر، ودفع الوباء والبلاء، مضيفا أن دعاء التضرع إلى الله وللخروج من الخوف والجوع، هو استغاثة لكي يثبت الله الأنفس والأقدام على الصبر في المحنة والثقة بعنايته جل وعلا، استجابته للتوابين والراجين من عبادة".

وأضاف: "إننا نتفاعل مع نداء أهل وثيقة الأخوة الإنسانية، نتوجه إليه سبحانه وتعالي راجين استجابته ولطفه وعنايته، وأن يرحم عباده، ويخرجهم من البلاد، ويخفف مصابهم.

رئيس إندونيسيا

شارك الرئيس ‏الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء، ‏بالإضافة إلى زعماء الأديان الستة في إندونيسيا، في مبادرة ‏‏"صلاة من أجل الإنسانية ".

قال جوكو، إن العالم يعيش امتحان صعبا في مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، وانتشاره في أكثر من 213 دولة، وإصابة الملايين حول العالم، لا يجوز أن نتشاءم ونحن في مواجهة تلك التحديات، مضيفا أن اعتلاء روح الأخوة الإنسانية واليقين بأن الله عزوجل سيمكننا من التغلب على هذه الجائحة.

وأكد الرئيس الإندونيسي، على ضرورة الأخذ بالأسباب الباطنة بجانب الأسباب الظاهرة، وذلك عن طريق التضرع الدائم إلى الله راجين منه أن يرفع عن الشعب الإندونيسي والعالم أجمع، آثار هذه الجائحة.