إدوارد: "غيرت طائفتى المسيحية للأرثوذكسية علشان بحب مراتى"

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أوضح الفنان إدوارد أنه قام بتغيير ديانته بسبب تعلقه بالفتاة التى كان يريد الزواج منها، مُوضحًا: "أنا غيرت طائفتي الدينية عشان كنت بحب مراتي وعايز اتجوزها وفى نفس الوقت شفت قد إيه هي كانت ملتصقة بالكنيسة والصلاة، ولقيت مستقبل أولادي الديني أفضل معها".



تحدث إدوارد خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، أن زوجته أكثر تدينًا منه وأنها السبب الأساسي في تقربه من الطائفة الأرثوذكسية، حيث قال :"فكرت في مستقبل أولادي إنهم لما يبقوا مع أمهم هيكونوا متدينين وأنا قربت جدًا من الطائفية الأرثوذكسية ومبسوط فيها، وبروح كل أسبوع الكنيسة".



ونفى إدوارد الشائعات التي تلاحقه حول استمراره في العمل بالمجال الفني عن طريق الواسطة،لافتًا: "عمر ما الواسطة هي اللي خلتني أمثل وكنت طول عمري أنتظر التليفون يرن ويجي لى شغل، وأنا مؤمن أن الممثل شغله هو اللي هيشغله والناس اللي بتشتغل بالواسطة مش هتكمل"،مُشيرًا إلى أنه عمل في العديد من المسلسلات والأفلام،وشارك كبار النجوم، وذلك دليلاً على جدارته الفنية.