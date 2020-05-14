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"مكفرة للذنوب".. الطريقة الصحيحة لتأدية صلاة التسابيح وفضلها

الخميس 14/مايو/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو له بموقع الإفتاء الرسمي، إن صلاة التسابيح اختلف فيها العلماء، فيوجد منهم من صحح حديثها، ومنهم من قال إنها ضعيفة.

كيف تصلي صلاة التسابيح

وأضاف أن صلاة التسابيح مثل باقي الصلوات لكنها تكثر بها الذكر والتسبيح لله عز وجل بشكل زائد، ويتم تكرار قول "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله" بها بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وقراءة السورة، خمس عشرة مرة، ثم نقوم بالتكبير ونقوم بالركعه الاولي، ثم نذكر بعد سبحان ربي العظيم ثلاثًا هذا الذكر أيضًا خمسة عشر مرة، ثم نقوم من الركوع ونقول بعد سمع الله لمن حمده هذا الذكر أيضًا خمسة عشر مرة.

ثم نسجد ونكرر الذكر أيضًا مع أذكار السجود عشر مرات، ثم نقوم للجلوس بين السجدتين ونكرر الذكر أيضًا عشر مرات، ثم نسجد ونكرره مع أذكار السجود عشر مرات، وهكذا نصنع في الركعة الأخرى مثلما صنعنا في الأولى.

فضل صلاة التسابيح

وأوضح أن صلاة التسابيح لها فضل كبير، لأنها تشتمل على ذكر لله عز وجل، كما أنه كنز من كنوز الجنة، ويصليها الإنسان مرة في العمر، أو مرة في العام، أو في الشهر أو مرة في الأسبوع وهكذا.

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