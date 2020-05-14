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معتصم النهاري يتبرع بـ 100 ألف جنيه 57357 في إغلب السقا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
سارة إبراهيم
ظهر اليوم الفنان السوري معتصم النهار، ضيفآ جديدآ  في برنامج "إغلب السقا"، الذي تقدمه النجمة رزان مغربي وأحمد السقا، يوميآ الساعة 7 مساء علي مصر MBC . 

تنافس معتصم، مع "السقا"، علي ستة ألعاب رياضية وترفيهية ، من يحصل علي نقاط أكثر يفوز ب 100 ألف جنية ويتبرع بها لجمعية خيرية .


فاز السقا علي معتصم ب 100 ألف جنية، قال "أنا اه كسبت بس هسيب صديقي معتصم يتبرع بالفلوس ، تبرع معتصم بالمبلغ لمستشفي 57357، قال "ما في أحلي من الخير اللي ديمآ بيجمعنا وربنا يشفي كل مريض" .


"إغلب السقا"، برنامج ترفيهي وخيري ،يعتمد علي فوز المتسابق في كل حلقة ب 100 ألف جنيه ولكن يتبرع بها لمؤسسة خيرية في نهاية كل حلقة بينما يفوز أحد المشاهدين بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه عن طريق الإجابة على سؤال الحلقة .

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