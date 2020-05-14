معتصم النهاري يتبرع بـ 100 ألف جنيه 57357 في إغلب السقا

ظهر اليوم الفنان السوري معتصم النهار، ضيفآ جديدآ في برنامج "إغلب السقا"، الذي تقدمه النجمة رزان مغربي وأحمد السقا، يوميآ الساعة 7 مساء علي مصر MBC .





تنافس معتصم، مع "السقا"، علي ستة ألعاب رياضية وترفيهية ، من يحصل علي نقاط أكثر يفوز ب 100 ألف جنية ويتبرع بها لجمعية خيرية .









فاز السقا علي معتصم ب 100 ألف جنية، قال "أنا اه كسبت بس هسيب صديقي معتصم يتبرع بالفلوس ، تبرع معتصم بالمبلغ لمستشفي 57357، قال "ما في أحلي من الخير اللي ديمآ بيجمعنا وربنا يشفي كل مريض" .









"إغلب السقا"، برنامج ترفيهي وخيري ،يعتمد علي فوز المتسابق في كل حلقة ب 100 ألف جنيه ولكن يتبرع بها لمؤسسة خيرية في نهاية كل حلقة بينما يفوز أحد المشاهدين بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه عن طريق الإجابة على سؤال الحلقة .