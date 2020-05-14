تعرف على موعد الحلقة الـ21 من "ونحب تاني ليه"

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دارت أحداث الحلقة السابقة من "ونحب تاني ليه"، عندما فاق "عبدالله"، شريف منير من الغيبوبة بعد صراع كبير بسبب الحادث، فذهبت "غالية" ياسمين عبد العزيز، إليه كنوع من تقديم الدعم له، ولكنها فوجئت بأنه تعرض لصدمة كبيرة أدت لفقدانه الذاكرة وتوقفها للأحداث ما قبل طلاقهما، مما أثار ذهولها، وانتهت أحداث الحلقة بنظرات الاستعجاب من "غالية" والطبيب.



قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"



تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 21



وتعرض الحلقة 21من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.