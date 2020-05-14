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فارس كرم لـ"الفجر الفني": السقا صديق جدع وسعيد بالمشاركة في برنامجه

الخميس 14/مايو/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
لمياء علي
أعرب النجم اللبناني فارس كرم، عن سعادته بالمشاركة في آحدى حلقات برنامج "إغلب السقا"، والذي يعرض على شاشة mbc مصر، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال فارس كرم، في تصريح خاص لـ"لفجر الفني"، "‏كانت تجربة ممتعة وصحيح أن اطلالاتي قليلة وهذه البرامج لا تستهويني كثيرًا، ولكن بكل صراحة برنامج "إغلب السقا"، مختلف بمضمونه ومناسب جدًا لشهر رمضان الذي يجمع العائلة والأهل.

وتابع: "إن شاء الله أتمنى أن تكون الحلقة أعجبت الجمهور وأحبوها خاصة أنني أطل على مصر الحبيبة وأهلها الغاليين جدًا على قلبي وبعد أزمة الكورونا سأزورها وأتغنى على أرضها مثلما تعودنا.

واختتم حديثه قائلًا: السقا جدع وأنا كسبت صديق شهم وبطل بعد هذه التجربة الحلوة، ورزان بنت بلدي وصديقة من لي ونجاحها من نجاحنا.

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