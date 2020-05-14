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بيكنباور يتحدث عن مباراة الأشباح في الدوري الألماني

الخميس 14/مايو/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد فرانز بيكنباور أسطورة نادي بايرن ميونيخ الألماني سابقًا، أن مباريات الأشباح في البوندزليجا قد تكون فرصة غير معتادة لبعض المحترفين.



ويستأنف الدوري الألماني (بوندسليغا) فعاليات الموسم الحالي بداية من بعد غد السبت، في غياب الجماهير وذلك بعد فترة توقف لنحو شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.



وقال بيكنباور في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس: "رأيت الكثير من اللاعبين بنفسي وهم يسطعون على ملاعب التدريب.. سيستفيدون من غياب الجماهير عن المدرجات عندما تستأنف البطولة فعالياتها يوم السبت، حيث ستصبح هذه المباريات مثل التدريبات. ويمكن أن تظهر بعض المفاجآت".

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