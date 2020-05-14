العناني وفودة يتفقدان مطار شرم الشيخ ويختبران شارات التباعد الجسدي (صور)

إقرأ أيضًا...



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.



وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عصر اليوم الخميس، مطار شرم الشيخ الدولي ومستشفى شرم الشيخ العام، ومشروع متحف آثار شرم الشيخ.وتفقدا تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصالة مطار شرم الشيخ الدولي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد بداية من مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية.إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالة السفر والوصول بالمطار عن طريق توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول وبين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالة السفر، حيث اختبر الوزير والمحافظ شارات التباعد الجسدي بنفسيهما.كما طالعا اللوحات الإرشادية التي يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدي أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.وتوجه الوزيران إلى مستشفى شرم الشيخ لمتابعة إجراءات الحماية والوقاية والتعقيم والتطهير بها على الطبيعة، ثم زارا مشروع متحف شرم الشيخ الأثري، لمتابعة مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي وما تم انجازه من أعمال بالمشروع، بمرافقة العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، والدكتور محمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفي، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والدكتور اسامة عبد الوارث عضو لجنة سيناريو العرض.