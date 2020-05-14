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عروض عربية على طاولة قائد الأهلي

الخميس 14/مايو/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
تسعي عدة أندية عربية ومصرية للحصول على خدمات حسام عاشور قائدة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بعد التجديد له خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي  خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويملك حسام عاشور حاليا عروض من الدوري الإماراتي والدوري المصري الممتاز ولكنه لم يحسم وجهته القادمة في الموسم الجديد حتى الآن.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أكد إلى حسام عاشور أنه لا يرغب في تجديد عقده وطالبه بالبحث عن عرض جديد له في الموسم الجديد أو أن يقوم بالاعتزال داخل النادي.



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