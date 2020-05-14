20 قرارا جديدا.. التعليم تستعد للإعلان عن إجراءات امتحانات الشهادة الثانوية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الجمعة، عن التفاصيل والإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية.





وكشفت مصادر بالوزارة، عن أنه لا تأجيل نهائيًا لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ في 7 يونيو المقبل، و أنه يوجد أكثر من 20 قرارا جديد فيما يخص عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل وجود أزمة كورونا الحالية.





وأشارت، إلى أن الوزير سوف يعلن هذه الإجراءات والقرارات غدًا.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة جميع الطلاب أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشأن آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي ) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠





وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في ١٥ مارس ٢٠٢٠ ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.





وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي غدا الموافق ١٥ مايو الإعلان عن كافة الاجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 20192020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.





وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط ( اضغط هنا )، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.



