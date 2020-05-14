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تعرف على البطل الحقيقي الذي يجسد شخصيته أحمد صلاح حسنى في "الاختيار"

الخميس 14/مايو/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يحل الفنان أحمد صلاح حسنى ضيفا في الحلقة الحادية عشر من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى، حيث يظهر أحمد صلاح حسنى، فى شخصية البطل الشهيد العقيد رامى حسنين، وهو القائد السابق للكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد فى أكتوبر 2016، ليتولى قيادة الكتيبة بعده الشهيد المنسى.


من هو العقيد رامى حسنين :

من مواليد محافظة البحيرة وتحديدا "ايتاي البارود"، تخرج من الكلية الحربية، سلاح الصاعقة، وكان ترتيبه الأول على دفعته، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ثم تدرج فى المناصب العسكرية، وسافر عدة بعثات خارجية إلى إنجلترا وأوكرانيا، وحصل خلالها على تدريبات متقدمة فى الصاعقة.

بدأ العمل فى سيناء أواخر عام ٢٠١٥، حتى شغل منصب قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، بعد عودته من قوات حفظ السلام بالكونغو، كان قائد الكتيبة «١٠٣» يكره الوداع.

البطل خرج من منزله فى صباح يوم الأربعاء فى أواخر أكتوبر ٢٠١٦، وذهب إلى مقر قيادة وحدات الصاعقة بـ«أنشاص»، ثم سلم على كل زملائه وقادته، مرددًا عبارته الوحيدة لهم: «بدافع عن مصر وواخدين بالنا من دم الأبرياء»، ثم رحل فى صباح الجمعة إلى سيناء فى رحلة بلا عودة.

كان يمكنه بطلقة واحدة أن يفجر أى عبوة ناسفة، مهما كانت المسافة التى تفصله عنها، ونفذ مع كتيبته أكبر عملية تطهير فى شمال سيناء ضد الإرهابيين.

وفى محاولة لاستهدافه هوجمت مدرعته التى كانت تتنقل جنوب مدينة الشيخ زويد، فى كمين أعده ٤ إرهابيين، مما أدى لاستشهاده مع مجند آخر، وإصابة ثلاثة مجندين اخرين.

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