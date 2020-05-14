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رئيس الوزراء الكندي: العالم سيتغير حتى إذا انتهت جائحة كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 09:33 م
جاستن ترودو
جاستن ترودو
وكالات
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إنه يجب على الكنديين قبول أن العالم سيتغير حتى إذا اكتشف العلماء لقاحاً لفيروس كورونا وانتهت الجائحة، وحث المواطنين على التكيف مع معايير جديدة ستتطلب سلوكيات معدلة.

وكشف ترودو عن إجراءات جديدة لدعم القطاعات الأشد تضررا، ومن ذلك تقديم 470 مليون دولار كندي (334 مليون دولار) لمصائد الأسماك ومعاودة فتح بعض المتنزهات الوطنية جزئياً.

وقال للصحفيين: "علينا إدراك أن الأمور ستتغير في هذا العالم، حتى بعد نهاية هذه الجائحة، وحتى بعد (اكتشاف) لقاح... كورونا سيكون أحد الأمور التي ستحدث تغييرات في مجتمعنا. ستكون هناك تعديلات".

جاءت تصريحات ترودو بينما ترفع أقاليم كندية أكثر القيود التي كانت فرضتها بسبب تفشي الفيروس وتتحرك لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الأدفأ أعداداً أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.


وقال ترودو: "نعرف أن هذا لن يكون صيفاً مثل غيره في الماضي"، مشيراً إلى أنه يستحيل منع الناس من الخروج لكن الحكومة عليها أن "تساعدهم في فعل ذلك بأمان".

في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحة العامة بأن وفيات كورونا في كندا ارتفعت إلى 5337 اليوم بزيادة 2.5%عن أمس الأربعاء، وذلك في واحد من أقل معدلات الزيادة اليومية.

وأكثر من 60% من الوفيات في كيبيك، ثاني أكثر أقاليم كندا سكاناً.

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