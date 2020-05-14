Advertisements

أنباء عن القبض على مودة الأدهم بتهمة الفسق والفجور

الخميس 14/مايو/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تداولت بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، أنباء بقيام الإدارة العامة لمباحث الآداب من تحديد مخبأ فتاة التيك توك "مودة الأدهم" داخل كمبوند بالشيخ زايد والقبض عليها بتهمة التحريض على الفسق ونشر مقاطع مخلة.

الجدير بالذكر، أنه كان يكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطها وتم توجيه عدة مأموريات لأماكن يتوقع اختباؤها فيها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، في 29 مارس الماضي القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.
وقالت المحامية دينا المقدم، مقدمة بلاغ للنائب العام ضد "سما المصري"، إنها تقدمت ببلاغ أول أمس ضدها بأنها تنشر مقاطع فيديو يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "لوبس وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور مقابل مبالغ مالية.

وأضافت "المقدم"، في تصريح إلى الفجر، أنها عقب الإعلان أنها ستتقدم ببلاغ ضدها، قامت "سما" بمسح كافة الفيديوهات، وحاولت التواصل معها للتفاوض، ولكن قوبل التفاوض بالرفض، فيما طالبت سرعة القبض عليها.


وأفادت، بأن فيديوهات "سما" تدعو متابعيها، لفتح الكاميرات لمشاهدتها وهي تخلع ملابسها، وتطالب متابعيها، بالتقاط إسكرين شوت لها.

وأوضحت المحامية، أنه عقب القبض عليها، استقبلت التهاني من كافة متابعيها، لحرصها على قيم المجتمع.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق

أخبار تهمك

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي يرد على مفاوضاته مع الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

منذ 11 دقائق

عروض عربية على طاولة قائد الأهلي

منذ 37 دقيقة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

حرب بين برشلونة وريال مدريد على صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

05:52 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

05:00 م

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

07:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟