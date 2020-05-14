اتحاد الصناعات يشدد من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

عقد اتحاد الصناعات المصرية اليوم اجتماعاً لمجلس الإدارة بمشاركة رؤساء الغرف الصناعية بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس محمد زكي السويدي ، وقد تقرر خلال الاجتماع تشديد الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة في مبنى الاتحاد بغرض الحفاظ على سلامة العاملين بمقر الاتحاد والوافدين من مسئولي المنشآت الصناعية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقد قرر المجتمعون الزام كافة الداخلين المبني الاتحاد من العاملين بالاتحاد والغرف الصناعية وكذلك الزائرين على المبنى بالاجراءات التالية:





- تطهير الاحذية قبل الدخول الى المبنى عن طريق المرورعلى أحواض التعقيم والموجودة عند أبواب الدخول.

- المرور عبر بوابة التعقيم الذاتي للتطهير الكلي للداخلين للمبني

- تعقيم الأيدي باستخدام المطهرات الكحولية

- الالتزام الإجباري بارتداء كمامات الوجه التي يتيحها الاتحاد للداخلين المبني والمطابقة للمواصفات المعتمدة.

وقد اعتمد الاتحاد المخصصات المالية من ميزانيته الخاصة لتأمين كافة المواد والتدابير اللازمة لتطبيق تلك الاجراءات وفق أعلى المعايير العالمية.