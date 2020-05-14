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صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

الخميس 14/مايو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
اشتعل الصراع في الفترة الأخيرة بين العديد من الأندية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية التونسية أن هناك العديد من أندية الدوري السعودي الممتاز مثل الهلال والنصر ترغب في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن هناك أندية تركية أيضا ترغب في ضم ساسي في الصيف القادم.

ولكن أكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي الزمالك لن يوافق على رحيل فرجاني ساسي عن صفوف النادي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

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