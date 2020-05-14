المخرج مجدي أحمد علي: راهبة كان بتدرسلي القرآن الكريم.. وطفولتي كانت بعيدة عن السينما (فيديو)

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، تعليقا على نشأته، إن والده كان يعمل موظفا في بنك التسليف الزراعي، وطبيعة عمله كانت تجبره أن ينتقل في بعض المدن، مشيرا إلى أنه يحمل بعض الذكريات خاصة في مدينة "100 دمسيس" التي كان بها احتفالية لا تنسى، للعذراء.

وأضاف، خلال لقائه في رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة TeN، أن من كانت تدرسله القرآن الكريم، في فترة الحضانة، راهبة، إلى أن توفى والده وانتقل إلى القاهرة بعدها مع والدته وأخوته وأقام في المنيل، وهي التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لدخولي السينما.