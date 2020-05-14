أسعار الذهب ترتفع بنهاية التعاملات لليوم الثالث على التوالي





واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي لتسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع مع تقلبات قوية للبورصة الأمريكية وأسعار الدولار.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تجاوز طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تقديرات المحللين بعدما سجلت 3 ملايين طلب خلال الأسبوع الماضي ليصل الإجمالي في الشهرين الماضيين إلى 36 مليون طلب





كما تراجعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في 5 سنوات مع هبوط قياسي لتكاليف الوقود





ويأتي ارتفاع المعدن مع تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" والتي استبعد خلالها احتمالية التحول إلى معدلات الفائدة السالبة، لكنه حذر من فترة طويلة من النمو الاقتصادي الضعيف.





وبالنسبة لتطورات "كورونا"، قالت منظمة الصحة العالمية إن المرض شبيه الأنفلونزا يمكن أن يصبح متوطناً مثل فيروس نقص المناعة البشرية، محذرة من أي محاولة للتنبؤ بوقت انتهائه.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.4 بالمائة إلى مستوى 1740.90 دولار للأوقية، رابحاً 24.50 دولار ليسجل أعلى مستوى منذ 23 أبريل.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1730.47 دولار للأوقية، بزيادة 0.8 بالمائة.





وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 100.442 بعد أن سجل مستوى 100.41 خلال الجلسة.