المغربية سامية صبري تشارك في ملحمة "يا بلادي لا خوف عليك" لدعم الجيش الأبيض

شاركت المطربة المغربية سامية صبري فى ملحمة "يا بلادي لا خوف عليك" لدعم الجيش الأبيض من الدكاترة والممرضين بكافة أنحاء العالم وبصفة خاصة الوطن العربي في حربهم مع فيروس كورونا والتى سطر كلماتها الزجالة أمينة بلعيوش.

وقام بإنتاج العمل تواصل جمعية صوت الفن في بروكسل ليتولي الإدارة الفنية والعامة يوسف الرواس، وقام الفنان حسين العياطي بتلحين وتوزيع الملحمة التى تم تصويرها ببروكسل وأخرجها الفنان إلياس عمران.

وتتوقف الملحمة عند الطريقة الناجحة المتميزة التي يدبر بها العالم العربي جائحة كورونا، كما تتناول الملحمة الأدوار الطلائعية التي يقوم بها العالقين في بعض الدول لدعم دولهم، بكل معاني الإخاء و التضامن و التعاون.

ويشارك في غناء الملحمة سامية صبري – عصام حجي – الشاب أمير – الشاب السيمو – يوسف الرواس – نور الدين الحوري – عزوز الحوري – رشيد منصوري – حسناء العلوي ظفر الله – رانيا بوحديد – محمد أمزرين – الشاب حسينو – بلال مداح.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج هذا العمل قد تم بإمكانيات ذاتية محضة، ساهم فيها بكل أريحية المشرف العام على المشروع يوسف الرواس كممثل و رئيس لجمعية صوت الفن، والشاعرة أمينة بلعيوش، وأن كل المشاركين كانوا متطوعون لخدمة قضايا الوطن العربي.

وفي مايلي نص أزجال الملحمة، حسب ترتيبها في مقاطع العمل

بلادي عليها نحيا و عليها نموت

فرج الله قريب أ لخوت

هذي شدة و غادي تفوت

و يزيان الحال

ياربي ارفق بهاذ الأمة

يزول السحاب تزول الغمة

ترجع الأفراح ترجع اللمة

و يرتاح البال

أنا فعارك بقا فدارك

تحمى ولادك و ولاد جارك

ترجا و طلب صلي و عبد

قادر ربي يشوف من حالك

صبر و تحدى و رد البال

تفوت المحنة و يزيان الحال

النهار يبان وخا الليل يطوال

ترجع البسمة يرجع الأمل

غادي ترجع ليام و ننساو و نولفو

و ديروا يقينكم فالله بلا ما تخافو

قادر ينزل الرحمة علينا و لعفو

نتلقاو و نتجمعو

و نتسالمو و نتصافحو

نموت عليك يا بلادي و نفتخر بيك

فرحي برجالك و بناتك لا خوف عليك

السلطة مشكورة قاسات و دارت لمستحيل

ممرضين و دكاتيرا صامدين نهار و ليل

و يا بلادي كنت قدوة

كل العالم شهد ليك