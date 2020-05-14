"IAEA" تتوقع تحسن سوق النفط وسط انخفاض حاد في الإنتاج

قالت الوكالة الدولية للطاقة "IAEA" إن التوقعات لأسواق النفط العالمية "تحسنت إلى حد ما"، مع طلب أقوى قليلا من المتوقع، وكبح العرض بسبب الانهيار القاسي للأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج النفط العالمي في طريقه إلى " تراجع تاريخي" هذا الشهر إلى أدنى مستوى منذ تسع سنوات. وتعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤها على خفض الإنتاج، بينما اضطر المنتجون من خارج المنظمة مثل الولايات المتحدة إلى تقليص عمليات استخراج الخام.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة، التي تتخذ من باريس مقراً لها وتقدم المشورة للاقتصادات الكبرى، " أن السوق أظهرت قوتها في العرض وأظهرت أن انخفاض الأسعار سوف يؤثر على جميع المنتجين إذ اننا نشهد تخفيضات كبيرة في الإنتاج من دول خارج اتفاق أوبك بلاس بشكل أسرع من المتوقع".

ويعد هذا تحولاً صارخاً في اللهجة مقارنة بالشهر الماضي، الذي أطلق عليه رئيس الوكالة " أبريل الأسود"، عندما حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن التخفيضات التي أجرتها أوبك بلاس ربما لم تكن كافية لحماية صهاريج التخزين العالمية من الارتباك بحلول منتصف العام.

وأشارت الوكالة في تقريرها الأحدث إلى أن سوق النفط لا يزال في وضع صعب للغاية. وانخفضت أسعار النفط الخام العالمية بنسبة تزيد على 50% منذ بداية العام، حيث توقفت حركة الطيران بسبب الإغلاق لمواجهة أزمة وباء كورونا، بالإضافة إلى قلة حركة النقل على الطرق وغلق المصانع. ومع ذلك، فإن السعر الحالي البالغ 30 دولارا للبرميل في لندن يزيد بمقدار 10 دولارات عن أدنى مستوياته في أبريل.