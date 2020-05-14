"براءة زياد".. أحداث مسلسل فرصة تانية الحلقة 21 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة





مسلسل فرصة تانية الحلقة 21، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب.



ملخص الحلقة الـ20 من مسلسل فرصة تانية



بدأت الحلقة بتهديد زوجه سامح لـ صافي بتلفيق قضية لها إذا لم تبتعد عن زوجها، وقالت إنها على استعداد لتوفير عمل جديد لها بشركة أخري حتي تتجنب العمل معه، لكن صافي رفضت، وذهبت وأخبرت سامح بتهديد زوجته لها، ليخبرها بانه يحب زوجته وتنصدم من كلامه.



وقام والد زياد بالذهاب إلى صديقة ريهام مرة أخري ليطلب منها الإدلاء بشهادتها حول ما كانت تعاني منه ريهام من مشاكل نفسيه وأنها حاولت الانتحار من قبل، وتمكن هذه المرة من إقناعها بالذهاب، بعد أن كانت ترفض بشده هذا الطلب لانها ترى أن زياد هو السبب في تعاسة ريهام ووصولها لهذا.



كما وافق الطبيب النفسي الذي كان يباشر حالة ريهام على الشهادة أمام النيابة بأن ريهام كانت معرضة للانتحار، وأن من يعاني من الاكتئاب من الممكن أن ينتحر بسبب الفشل العاطفي.



وبينما لم تكفي شهادة الطبيب لإنقاذ زياد، كان أحد الجيران الذي شهد على واقعة انتحار ريهام قد فاق من الغيبوبة التي تعرض لها بعد الحادث وقرر الذهاب للإدلاء بشهادته.



مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل فرصة تانية



- يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.



- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.



- يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.



تردد قناة cbc الناقلة لمسلسل فرصة تانية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11488

معدل التصحيح: (v 34)

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11919

معدل التصحيح: 5-6



تردد قناة dmc



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11449

معامل تصحيح الخطأ: 5-6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500



تردد قناة ON



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5-6

تدور الأحداث في مسلسل فرصة تانية الحلقة 21 في أطار من التشويق والدراما حول فتاة تتعرض لحادث وتفقد ذاكرتها بعد أن صدمت في خطيبها وتبدأ تدريجيًا في استعادة ذاكرتها لتكشف أنها أخطات في حق كل من حولها.