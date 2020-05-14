روشتة صحية.. كيفية التعامل مع الأطفال في ظل أزمة كورونا (فيديو)

"زهقنا من قعدة البيت"



القلق والتوتر



وعن كيفية التغلب على القلق والتوتر، أكدت جابر أن حالة القلق طبيعية، خاصة في ظل هذه الجائحة، ولكن يجب الانتباه والتركيز إلى تحديد مصدر القلق، خاصة إذا كان من الأم، وهنا يجب أن تتبع الأتي:-



1_ عدم متابعة الأخبار باستمرار

2_ الابتعاد عن مصادر الطاقة السلبية

3_ التعبير عن القلق بطرق صحية

4_ البحث عن حلول لعلاج القلق



وأضافت أستاذ الصحة النفسية، أنه يجب تحفيز الأطفال على اتباع الإجراءات الوقائية، باتباع طرق إيجابية عند طلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من الأطفال، على سبيل المثال، مسابقة لغسل الأيدي لتحفيز الأطفال عبارة عن "هنغني إيه واحنا بنغسل إيدينا" لضمان استمرار الطفل في غسل الإيدي اكثر من 30 ثانية.



ولفتت الدكتور إيمان، إلى ضرورة خلق حالة من الروتين اللطيف، والمفيد في نفس الوقت، للتحفيز والتسابق نحو تنفيذ الإجراءات الوقائة، خاصة عند الخروج من المنزل.



أطفال التوحــد



وعن أطفال التوحد قالت "إيمان"، إن أطفال التوحد لديهم مشكلة في التواصل، والتعبير، خاصة في ظل خوفهم، لافتة إلى أن أكبر مشكلة أصبحت تواجه الأسر التى تحتضن أحد الأطفال المصابين باضطراب التوحد، هو عدم ذهابهم إلى الأماكن العلاجية، بعد تفشى وباء كورونا، والتي كانت تضم جلسات للتخاطب وتنمية المهارات.



وطالبت أستاذ صحة الأطفال النفسية، الأهالي بضرورة التواصل مع المعالجين، وشرح الحالة النفسية لأطفالهم أولا بأول، وتلقي التعليمات الطبية واتباعها، بشكل يومي، عن طريق التواصل بالفيديو أون لاين.



وفي سؤال لأحد المتابعين، حول كيفية السيطرة على الشباب في سن المراهقة، خاصة خروجهم المسمتر، ولعب الكرة في الشوارع، أكدت "إيمان"، على أهمية مخاطبة عقله وإقناعه، بالبحث والاستدلال، لخلق حالة من المسئولية المجتمعية لديه، وتغيير نمط التعامل والتربية.



وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة إيمان جابر، نصائح للأسر، عن كيفية التعامل مع الأطفال والمراهقين في ظل أزمة تفشي الفيروس، جاءت على النحو التالي:-



1_ الاهتمام بالنفس

2_ تقدير وتفهم المشاعر مثل الإحباط والملل

3_ العمل على تنمية المهارات والاهتمامات

4_ استمرار التواصل الاجتماعي عبر الانترنت مع الأصدقاء

5_ خلق دور إيجابي لهم بالمنزل

6_ تشجيعهم على استمرار الدراسة

وجهت الدكتورة أيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة، نصائح لأسر الأطفال عن كيفية التعامل معهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.وقالت جابر، في لقاء لها نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر فيسبوك، إن العمر هو العنصر الأساسي الذي يتحكم في لغة التعامل بين الأسرة والأطفال، في تلقين الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب عدوى كورونا.ووجهت مدير طب نفسي الأطفال والمراهقين، نصائح للأسر التي لديها أطفال في الفئة العمرية الأقل من 3 سنوات، قائلة: انه يجب عدم الإسراف في توجيه النصائح الطبية لهم فيما يخص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واتباع نهج تبسيط النصح والإرشاد في غسل الأيدي باستمرار والحفاظ على المسافات الأمنة التي تجنب نقل العدوى.ونصحت جابر، باستخدام أفلام الكارتون للفئة العمرية التي تزيد على 3 أعوام، والتي نشرت بعضها وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسوك"، فيما أكدت أن القراءة من مصادر موثوقة تعزز من رفع الوعى بأضرار ومخاطر (كوفيد 19) لدى فئة المراهقين.وردًا على ما يثار من الصغار بالمنازل، حول طلبهم الخروج والتنزه، أو الشعور بالملل من الإقامة المستمرة بالبيت، قالت إيمان جابر، إنه يجب التذكير المستمر بأسباب الالتزام في المنزل، ولكن هناك عدة عوامل يجب اتباعها مع الأطفال أولها كيفية شغل أوقات الفراغ، وتحديد روتين يومي ثابت للاستيقاظ والنوم، واتباع أنشطة ترفيهية مثل الرسم، وممارسة الرياضة، وتأدية الصلاة، وقراءة القرآن أو الإنجيل، فضلا عن إكسابهم مهارات جديدة بما يتوافق مع اهتمامات كل منهم، كالأعمال اليدوية مثلا والموسيقى.