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قفزة في أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 14/مايو/2020 - 11:02 م
أسعار النفط
أسعار النفط
قفزت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر أبريل الماضي مع التخفيضات الحادة للإنتاج وإشارات تعافي الطلب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التوقعات الحالية بالنسبة لسوق النفط قد تكون أفضل من المتوقع سابقاً، مشيرةً إلى هبوط حاد لإنتاج الخام عالمياً خلال الشهر الجاري.

كما رفعت وكالة الطاقة تقديراتها بشأن الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من العام بنحو 3.2 مليون برميل يومياً ليصل إلى 79.3 مليون برميل يومياً.

كما استفاد الذهب الأسود من الهبوط المفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، والذي كان الأول منذ يناير/كانون الثاني الماضي، إضافة إلى تراجع إنتاج الخام في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف برميل يومياً.

ورغم أن تقرير منظمة أوبك الشهري عن أبريل أظهر زيادة 1.8 مليون برميل يومياً في إنتاج الدول الأعضاء، إلا أن تحالف "أوبك+" بدأ في الشهر الجاري تنفيذ خفضاً تاريخياً.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 9 بالمائة مسجلاً 27.56 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 3 أبريل الماضي.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يوليو بنحو 6.5 بالمائة ليصل إلى 31.09 دولار للبرميل.

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