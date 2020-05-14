Advertisements

انهيار مصطفى كامل في البكاء على الهواء لهذا السبب (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 10:38 م
مصطفى كامل
مصطفى كامل
الفجر الفني

قال الفنان مصطفي كامل أن والده ووالدته لعبا دوراً كبيراً في حياته، وأنه عندما يري زوجة الشهيد أحمد المنسي يتذكر والدته فوراً للدور الكبير الذي لعبته في حياته هو وأشقائه حيث كان يعمل والده ضابطاً في الجيش ولم يكن موجوداً بشكل دوري بالمنزل نظراً لطبيعة عمله .

 

وأضاف "كامل"، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تقديم الإعلامي محمد موسى، أن أمه من النساء اللاتي تحملت الكثير من أجل تربية أبنائها، فيما أجهش بالبكاء حينما عرضت صورتها أمامه: "أبويا قال لأمي خدي العيال دي حافظي عليهم وربيهم باللي معاكي لأني احتمال مرجعش من أي مأمورية أنا طالعها".

 

ودخل الفنان مصطفي كامل  المطرب والملحن المعروف في نوبة بكاء وهو يتحدث عن والديه وقال أنه عندما تأتي سيرتهم أمامه موجها حديثه للإعلامي محمد موسي أن سبب بكاءه هو مرض والدته معاتباً " موسي " ليه بدأت معايا الحكاية كدا أمي  زي أي ست متجوزة ضابط جيش أو شرطة كنا بنتساب لها من أبويا كدا وكان بيقول لها ياجيت أو مجيتش الاولاد تعيش بأي إمكانيات وهي أدت مهمتها بكل اقتدار .

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يضحي بـ4 لاعبين دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

منذ 41 دقيقة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

05:52 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

11:01 م

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

10:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟