البورصة الأمريكية ترتفع بالختام بعد جلسة متقلبة

انهت البورصة الأمريكية التعاملات على ارتفاع بعد جلسة متقلبة اليوم الخميس، ليربح "داو جونز" الصناعي أكثر من 370 نقطة بعد أن تراجع بشكل قوي خلال الجلسة لكنه تحول للارتفاع بقيادة أسهم البنوك حيث ارتفع سهما "بنك أوف أمريكا" و"جي.بي.مورجان" بأكثر من 4 بالمائة لكل منهما.





كما قاد قطاع الطاقة مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز" حيث ارتفع بنحو 0.7 بالمائة مع قفزة أسعار النفط.





وكشفت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقدم أكثر من 36 مليون شخص أمريكي لطلب الحصول على الإعانة خلال الشهريين الماضيين، وسط خسائر قياسية للوظائف.





كما هبطت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر وتيرة في خمس سنولت على أساس شهري خلال الشهر الماضي.





ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معدل البطالة من المتوقع أن يظل أعلى 10 بالمائة حتى سبتمبر.





وكان الرئيس الأمريكي رفض تحذيرات كبير خبراء الصحة "أنتوني فوسي" بشأن العواقب المحتملة لظهور موجة أخرى من الوباء الذي أصاب أكثر من 4.4 مليون شخص حوال العالم مع استئناف عمل الاقتصاد الأمريكي.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.6 بالمائة ليربح 377 نقطة ويسجل 23625.3 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 2852.5 نقطة، كما صعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 8943.7 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً يتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.08 بالمائة إلى مستوى 100.319.