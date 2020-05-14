عاجل.. تحرك حكومي بشأن الطبيب الذي فقد بصره في مستشفى العزل

كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، عن أن رئيس الحكومة علم بحالة الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، من خلال السوشيال ميديا، متابعا :"وكلفنى على الفور بالتواصل معه والوقوف على حالته وتوفير كل ما يلزم له طبيًا.





وأضاف "المصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامي، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.





ولفت "المصري"، إلى أن الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جدًا داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم يرى شيء، مشيدًا بكافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.





وتابع :"وأنا بقول ليه كلنا معاك يا بطل..ونقدر كافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19..ولكم منا جميعًا كل التقدير والاحترام والدعم".





وأوضح المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى الطبيب الذي فقد بصره يتلقى الرعاية الصحية الآن بمستشفى مركز الطب العالمى لأستكمال الفوحصات والتشخيص الكلى لحالته".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.



