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المخرج مجدي أحمد علي: حمدين صباحي قدم معايا في معهد السينما أنا نجحت وهو سقط

الخميس 14/مايو/2020 - 10:48 م
المخرج مجدي أحمد علي
المخرج مجدي أحمد علي
أحمد رمضان متولي

قال المخرج الكبير مجدي أحمد علي، إن منذ صغره يعشق السينما إلا أن رغبة الأهل جعتله يلتحق بكلية الصيدلة ، مشيرا إلى أن أقام نادي سينما في كلية الصيدلة، وأنشطة كثيرة تتعلق بالفن خاصة وأنه كان رئيسا لاتحاد طلبة الكلية.

 

وأضاف، خلال لقائه في رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة TeN، أن يوم تخرجه من كلية الصيدلة كان يوم دخوله معهد السينما، لافتا إلى أن حمدين صباحي كان معه في نفس الاختبارات لكنه فشل، وأنا نجحت في امتحانات القبول.

 

وتابع علي، أنه كان يخدم في القوات المسلحة، ويعمل في صيدلية مساء وطالب في معهد السينما صباحًا.

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