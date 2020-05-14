دينا الشربيني تخسر عائلة الشيال بعد تسريب صور مع شقيق عشيقها

في الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل لعبة النسيان، انتقم حاتم (باسل الزارو) عشيق رقية (دينا الشربيني) منها، حيث أرسل إلى كل عائلة الشيال صورها مع عمرو (أحمد داود) شقيق عشيقها الذي كان سببًا في مقتل زوجها أمجد (أحمد صفوت)، لتنقلب عائلة الشيال مرة أخرى على رقية خاصةً نادر (علي قاسم) الذي تشاجر معها لأنها تحاول تذكر الماضي بينما يحاول هو إخفاءه.

ونجحت الأسرة في إخفاء تلك الصور عن يحيى (محمود قابيل) ولكن لشكوك لمياء (أسماء جلال) في أن زوجها نادر يحب رقية، قامت بكشف الصور لـيحيى الشيال انتقامًا منها بعد ملاحظتها اهتمام زوجها المبُالغ فيه بها، كما أصرّت على أنها لن تعيش في نفس المنزل مع رقية، وإما أن يطردها أو تغادر هي وابنها، فكيف سيكون رد فعل نادر؟ وهل هو حقًا يحب رقية؟

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً