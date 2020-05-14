محمد شاهين يقوم بضرب عادل عبدالرازق في الحلقة 22 من "جمع سالم"

بثت شاشة قناة "النهار دراما" منذ قليل عرض الحلقة 22 مسلسل "جمع سالم" للفنانة زينة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة للغاية حيث قام الفنان محمد شاهين "يونس" بضرب وتعذيب الفنان عادل عبد الرازق "مجدي" لكي ينتقم منه بعدما تسبب في اجهاض شقيقته بالتبني هدير الديب وورط اختها في الرذيلة وقتل سيدة الفيلا.

و لكن بعد هذا الضرب اعترف مجدي أنه لم يقوم بقتل سيدة الفيلا حيث أنه أثناء مراقبته للفيلا كما طلب منه الفنان أحمد صيام "عباس" وشاهد ابنها يتشاجر معاها ثم خرج من الفيلا وهو يشعر بالقلق والحزن الشديد.