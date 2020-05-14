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مجدي أحمد علي: محمد رمضان من أفضل الممثلين في مصر وأرحب بالعمل معه (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 10:53 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد رمضان متولي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه يختار القضية ثم السيناريو والكتابة، ومن ثم اختيار الأدوار والممثلين، مشددا على أنها الطريقة الطبيعية للعمل والتي لا يعمل إلا بها ولذلك إنه لا يعمل خلال الفترة الحالية لهذا السبب، حيث أنه لا يعمل بالطريقة العكسية من حيث اختيار البطل لقصته والأدوار.

 

وأضاف المخرج الكبير، خلال لقائه في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، تعليقا على إذا ما اختار أحد نجوم الجيل الحالي فيلما، وقرر العمل معه، أن لابد وأن يوافق أولا على الرواية، إذا ما كانت تلائمني أم لا، لافتا إلى أن محمد رمضان من أفضل الممثلين إلا أنه يمشي في طريق غير صحيحة.

 

ورحّب مجدي أحمد علي، بالعمل مع محمد رمضان، مشيرًا إلى أنه ممثل كويس جدا، لافتا إلى أن علاقة المنتج تنتهي عند الموافقة المشتركة على السيناريو.

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