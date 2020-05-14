رسالة مؤثرة من الطبيب الذي فقد بصره إلى مولوده الوحيد

كشف الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، إنه رزق بمولده الأول قبل شهرين بعد 11 عاما من الزواج ولم يراه إلى الآن، متابعا:" لدى طفل عمره شهران وأنا قلق عليه.. بعد 11 عاما من الزواج رزقنى ربي بمول أسميته يحيى، ولم أراه إلى الآن".





ووجه "سامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، رسالة إلى ابنه "يحيى" قال خلالها: "أحب أقول أنا انتظرتك كتير وإن شاء الله هكمل معاك".





ووجه الدكتور محمود سامي، رسالة إلى المصريين، قال خلالها:"لازم تسمعوا الكلام زيادة عن كدا علشان الموضوع ده ينتهي على خير"، محذرًا من خطورة فيروس كورونا.





ووجه "سامي"، الشكر إلى رئيس الحكومة والدولة المصرية التي تفاعلت معه، ووفرت له كافة الرعاية الصحية اللازمة من أجل الوقوف على تشخيص حالته وتوفير العلاج اللازم له.





وهذا وكشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، خلا لمداخلة هاتفية بنفس البرنامج، عن أن رئيس الحكومة علم بحالة الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، من خلال السوشيال ميديا، متابعا:"وكلفنى على الفور بالتواصل معه والوقوف على حالته وتوفير كل ما يلزم له طبيًا.





وأضاف "المصري"، أن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامي، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.





ولفت "المصري"، إلى أن الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جدًا داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم يرى شيء، مشيدًا بكافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.





وتابع:"وأنا بقول ليه كلنا معاك يا بطل..ونقدر كافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19..ولكم منا جميعًا كل التقدير والاحترام والدعم".





وأوضح المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى الطبيب الذي فقد بصره يتلقى الرعاية الصحية الآن بمستشفى مركز الطب العالمى لأستكمال الفوحصات والتشخيص الكلى لحالته".