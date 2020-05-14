Advertisements

رسالة مؤثرة من الطبيب الذي فقد بصره إلى مولوده الوحيد

الخميس 14/مايو/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، إنه رزق بمولده الأول قبل شهرين بعد 11 عاما من الزواج ولم يراه إلى الآن، متابعا:" لدى طفل عمره شهران وأنا قلق عليه.. بعد 11 عاما من الزواج رزقنى ربي بمول أسميته يحيى، ولم أراه إلى الآن". 

ووجه "سامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، رسالة إلى ابنه "يحيى" قال خلالها: "أحب أقول أنا انتظرتك كتير وإن شاء الله هكمل معاك".

ووجه الدكتور محمود سامي، رسالة إلى المصريين، قال خلالها:"لازم تسمعوا الكلام زيادة عن كدا علشان الموضوع ده ينتهي على خير"، محذرًا من خطورة فيروس كورونا.

ووجه "سامي"، الشكر إلى رئيس الحكومة والدولة المصرية التي تفاعلت معه، ووفرت له كافة الرعاية الصحية اللازمة من أجل الوقوف على تشخيص حالته وتوفير العلاج اللازم له.

وهذا وكشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، خلا لمداخلة هاتفية بنفس البرنامج، عن أن رئيس الحكومة علم بحالة الدكتور محمود سامي الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، من خلال السوشيال ميديا، متابعا:"وكلفنى على الفور بالتواصل معه والوقوف على حالته وتوفير كل ما يلزم له طبيًا.

وأضاف "المصري"، أن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامي، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.

ولفت "المصري"، إلى أن الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جدًا داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم يرى شيء، مشيدًا بكافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

وتابع:"وأنا بقول ليه كلنا معاك يا بطل..ونقدر كافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19..ولكم منا جميعًا كل التقدير والاحترام والدعم".

وأوضح المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى الطبيب الذي فقد بصره يتلقى الرعاية الصحية الآن بمستشفى مركز الطب العالمى لأستكمال الفوحصات والتشخيص الكلى لحالته".

أخبار تهمك

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

منذ 41 دقيقة

صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يضحي بـ4 لاعبين دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

05:52 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

11:01 م

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

10:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟