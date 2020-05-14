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تامر أمين عن التعايش مع كورونا: "وضعنا زي مرضى السكر"

الخميس 14/مايو/2020 - 10:58 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي تامر أمين، إن التوقعات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان هذا العام 30 يوم، ولكن الكلام المؤكد سيكون يوم رؤية هلال شهر شوال.

وعقب أمين، برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، على إعلان الدولة خطة للتعايش مع فيروس كورنا، قائلا: "الموضوع مطول.. مش تجربة وعدت"، منوها بأن الحكومة تفكر في استصدار قانون لجعل ارتداء الكمامة إجباري.

ووصف الإعلامي تامر أمين، التعايش مع وجود فيروس كورونا، بتعايش مرضى السكر مع مرضهم، منوها بأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا مازالت في المعدل الطبيعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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