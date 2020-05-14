القبض علي اليوتيوبر مودة الادهم بعد التحريض علي الفسق

‏‏تم اليوم القبض على اليوتيوب المعروفة مودة الأدهم ‏من قبل الإدارة العامة لمباحث ‏الآداب المصرية ‏وليست فقط على الـ YouTube ولكن على جميع المناقصات الأخرى وذلك بعد نشتريها مقطع يخدش بالقيم المصرية ويزعزع المجتمع المصري.





وذلك استكمالاً ‏جهود الإدارة العامة للمباحث الآداب التي تعمل بكل جهد على ‏الحفاظ على قيام المجتمع المصري.





‏وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على مودة الأدهم ‏في منطقة من مناطق محافظة 6 أكتوبر وذلك بعد رصد الادارة العامة لمباحث الآداب فيديو لها يحرض على الفسق.



