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القبض علي اليوتيوبر مودة الادهم بعد التحريض علي الفسق
الخميس 14/مايو/2020 - 10:57 م
القبض علي اليوتيوبر مودة الادهم بعد التحريض علي الفسق
تم اليوم القبض على اليوتيوب المعروفة مودة الأدهم من قبل الإدارة العامة لمباحث الآداب المصرية وليست فقط على الـ YouTube ولكن على جميع المناقصات الأخرى وذلك بعد نشتريها مقطع يخدش بالقيم المصرية ويزعزع المجتمع المصري.
وذلك استكمالاً جهود الإدارة العامة للمباحث الآداب التي تعمل بكل جهد على الحفاظ على قيام المجتمع المصري.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على مودة الأدهم في منطقة من مناطق محافظة 6 أكتوبر وذلك بعد رصد الادارة العامة لمباحث الآداب فيديو لها يحرض على الفسق.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي قد تمكنت الإدارة العامة مباحث الآداب أيضا القبض على فتاة آتيك توك حنين حسام بعد نشرها فيديو يحرض على الفسق والفجور ولذلك تعمل الادارة العامة لمكافحة هذه الأشياء والحفاظ على قيم وعادات المجتمع المصري العريق.
القبض علي اليوتيوبر مودة الادهم بعد التحريض علي الفسق