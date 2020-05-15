مفاجآت في طقس اليوم.. والأرصاد تكشف التفاصيل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020، كشفت فيه عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد.





طقس ساعات النهار

وأوضحت الهيئة، أن طقس اليوم الجمعة، يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، أما منطقة جنوب الصعيد تشهد طقسا مشمسا شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.





طقس ساعات الليل

ولفتت إلى أنه بالنسبة لطقس ساعات الليل، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

الظواهر الطبيعية

وكشفت أيضا، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة "30% تقريبًا" على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء "50:60% تقريبًا" على فترات متقطعة من اليوم.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.





وفي سياق منفصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من الثلاثاء.





وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد اعتبارًا من الخميس وحتى الاثنين المقبل، وهناك ارتفاع ملحوظ على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وتتجاوز درجة الحرارة 40 درجة على محافظات الصعيد والقاهرة ومناطق من شمال سيناء.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أننا متأثرين بامتداد منخفض السودان مصحوب بكميات من الرطوبة قادمة من البحر الأحمر، تؤدي لتكوين سحب ركامية تؤدي لتساقط أمطار متوسطة الشدة على سلاسل جبال البحر الاحمر ومحافظات شمال وجنوب الصعيد تكون رعدية في أغلب الأوقات، ومع استمرارية فرص تساقط الأمطار من الخميس للاثنين قد تؤدي لحدوث سيول في بعض الأماكن، مع وجود أمطار خفيفة وغير مؤثرة على القاهرة منذ الخميس المقبل.



