Advertisements

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

الخميس 14/مايو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

اشتعل صراع جديد في الساعات القليلة الماضية بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم أحمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من مميزات كثيرة أبرزها اللعب في وسط الملعب وكظهير أيمن.

كما دخل نادي الزمالك في الصفقة حيث أظهر رغبة في عودة أحمد توفيق للفريق مرة أخرى في الصيف القادم.

ولكن التقارير الصحفية تشير إلى نادي بيراميدز لا ينوي بيع أحمد توفيق في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

أخبار تهمك

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يضحي بـ4 لاعبين دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

منذ ساعة و 22 دقيقة

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

منذ 40 دقيقة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

05:52 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

10:19 م

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟