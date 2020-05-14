منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز





اشتعل صراع جديد في الساعات القليلة الماضية بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي للتعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم أحمد توفيق لاعب وسط نادي بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من مميزات كثيرة أبرزها اللعب في وسط الملعب وكظهير أيمن.





كما دخل نادي الزمالك في الصفقة حيث أظهر رغبة في عودة أحمد توفيق للفريق مرة أخرى في الصيف القادم.





ولكن التقارير الصحفية تشير إلى نادي بيراميدز لا ينوي بيع أحمد توفيق في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.



