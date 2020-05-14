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"الإبراشى" يحذر من أسبوع الألغام

الخميس 14/مايو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
حذر الإعلامى وائل الإبراشى، من خطورة التجمعات خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، مشددًا على ضرورة التخلى عن العادات المتوارثة بشراء ملابس العيد والاستعداد له من خلال شراء بعض المستلزمات التى تستخدم فى الاحتفال به، مشيرًا إلى أن العادات المصرية غير صحية فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:" مش هينفع يكون للعيد مكان تانى غير البيت..العيد السنة دى بيتوتى".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأسبوع الذى يسبق عيد الفطر المبارك سيكون أسبوعًا للألغام، وتابع:"الباب الأول للإصابات بكورونا تنتج عن الزحام والتجمعات..فكرة العزل المنزلى ابتدعت من أجل القضاء على هذه الظاهرة".

وناشد "الإبراشى"، جميع المصريين إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع ثقافة التباعد الاجتماعى مع الألتزام بالمنازل من أجل الحفاظ على صحة الأسرة المصرية، والمجتمع كافة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و571 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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