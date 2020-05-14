تفاصيل الحلقة 21 من مسلسل حب عمري.. القنوات الناقلة وموعد العرض





مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر ومنة فضالى وأحمد كرارة وسهر الصايغ ومى القاضى وسامح الصريطى وحنان سليمان وأمانى كمال.



أحداث الحلقة 20 من مسلسل حب عمري



مشاجرة كبيرة تحدث بين عيسى وياسر بسبب سارة بعد أن حاول عيسي أن يبعده عنها أكثر من مرة، وأخر حديث بينهم هدده بالقتل إذا تزوجها.



ولكن ياسر لا يكترث لكلامه ويقيم فرحه من سارة داخل فيلا خاصة به، ويقوم عيسي بحضور الزفاف ولكنه يقف خلف سور الفيلا ويشاهد الزفاف من التي هي حب حياته وهي تضيع منه أمام عينه ولا يملك أي شئ ليفعله.



وأثناء وقوفه بالخارج، تشاهده رانيا (منة فضالي)، وخلال ذلك يتم إطلاق النار على ياسر، أثناء جلوسه في "الكوشة" بجانب سارة.



وبعد نقله للمستشفى، ومحاولات الأطباء، يتوفى ياسر بسبب إصابته الحرجة، وتتهم والدة ياسر (عبير منير)، عيسى بقتل ابنها، بعدما هدده داخل الشركة، والخلافات الشخصية بينهما.



وتدافع رانيا عن عيسى، لأنها متأكدة من براءته، فييما يشهد ماهر (حمادة بركات) عامل البوفيه في شركة ياسر، بأن هيثم هدد الراحل بأنه لن يستطيع التمتع بحياته طويلا.



ويتم حبس عيسى احتياطيا على ذمة قضية قتل ياسر، لحين ميعاد المحكمة، ويقابل نعيم (أحمد كرارة) مديره السابق، الذي سبق وأن شهد عليه عيسى من قبل، في قضية قتل سكرتيره ناصر (باسم شريف).



وتتهم والدة ياسر، سارة بالاتفاق مع عيسى لقتل ابنها، بعدما كتب لها فيلا وعربية باسمها بيع وشراء.





القنوات التي تقوم بعرض مسلسل حب عمري الحلقة 21



- ويعرض على قناة "بانوراما دراما" الساعة 7 مسًاء.

- يعرض مسلسل "حب عمري" على قناة "روتانا" في تمام الساعة 5 مسًاء.



قناة بانوراما دراما "تردد"



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

التوجه: 5- 6.



قناة روتانا دراما "تردد"



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296.

معدل الترميز: 27500.

التوجه: 3-4.



تصدر مسلسل حب عمري الحلقة 21 محرك بحث جوجل، بعد أن حقق المسلسل نجاح كبير وارتفعت الأحداث تشويقًا وإثارة، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين اثنين، لكن علاقتهما تصبح مهددة بالانتهاء بسبب المشاكل التي تواجههم ولكن يقوموا بمحاولة التغلب عليها ولكن في كل مرة الأمر يزداد سوء.