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أبرز ما جاء في الحلقة الحادية والعشرون من "الاختيار"

الخميس 14/مايو/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
عرضت منذ قليل الحادية والعشرون، من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.

أبرز ما جاء في الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "الاختيار":

_استقرار الإرهابي هشام عشماوي الذى يجسد دوره الفنان أحمد العوضى في ليبيا، وقام بتغيير اسمه إلى "أبو عمر المهاجر"، وعرض عليهم بعض الإرهابيين بليبيا مبايعة الإرهابي أبو بكر البغدادي، ولكن الإرهابيين عشماوي وعماد وعمر رفضوا في بادئ الأمر.


_استشهاد النائب العام هشام بركات، كما تم قتل عدد كبير من الإرهابيين في سيناء، واستشهاد بعض جنود القوات المسلحة.


_وقام المنسي بزيارة سعد شقيق الشهيد عبدالله في قريته، بينما رفض عشماوي وعماد وعمر مبايعة البغدادي، ومحاولة عشماوي التواصل مع الإرهابي ايمن الظواهري.


_اصرار هشام عشماوي على إنشاء جماعة جديدة اسمها المرابطون، مع وضع صورته واسمه الحقيقي أميرا لهذه الجماعة، ورفع فيديو على النت.


_ ظهور الفنان أحمد خالد صالح بالمسلسل بشخصية أحد الضباط، وظهر أيضاً لأول مرة الفنان أحمد صلاح حسني في شخصية الضابط رامي حسين قائد الكتيبة 103، وأبلغ المنسي بأنه سيعود مرة اخر لسيناء ليقود نفس الكتيبة من بعده.


_قرر الإرهابي عماد العودة مرة أخرى لمصر لإقامة إمارة إسلامية في كرداسة، وخاصة إن وجوده في ليبيا لم يعد مفيدا لأنه يشعر بأن عشماوي يغير منه.


_وانتهت أحداث الحلقة باستشهاد الضابط رامي حسين الذى جسد دوره أحمد صلاح حسنى بعد تفجير سيارته.


أبطال مسلسل الاختيار:

يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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