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مجدي أحمد علي: ابني أحمد دماغه كويسة وأحسن من شكله (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن فيلم مولانا تناول قضية التطرف، التي تعد الخطر الحقيقي على مصر.

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أنه كان هناك من يتعامل مع العنف على إنه ظاهرة في مصر وهو غير صحيح، مشيرا إلى أن حياة بليغ حمدي حكاية وطن بكامله لأنه ظهر في فترة زعماء مصر، وأن هناك فكرة لعمل يتناول شخصية بليغ حمدي وفي حاجة إلى منتج كبير.

 

وتابع مجدي أحمد علي، عن ابنه الفنان أحمد مجدي: "ابنى أحمد دماغه كويسة وأحسن من شكله.. وأتوقع له أن يكون مستقبل كبير لأنه يعلم ما يريد ولا يقدم أي تنازلات مثلما يفعل بعض الممثلين".

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