بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته على صفحته الرسمية.





طقس الجمعة نهارًا





- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانًا.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

-أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة "30% تقريبًا" على فترات متقطعة من اليوم.





-أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء "50:60% تقريبًا" على فترات متقطعة من اليوم.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.



