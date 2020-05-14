Advertisements

خسائر فادحة تضرب برشلونة

الخميس 14/مايو/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية خلال الفترة الحالية بسبب ازمة ايقاف النشاط الرياضي عقب تفشي فيروس كورونا.

وتسبب الوباء، الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم، إلى توقف نشاط كرة القدم في إسبانيا، مما ساهم في انخفاض كبير في الإيرادات لجميع الأندية، بما في ذلك الفريق الفائز بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين.

وأجرى برشلونة دراسة حول تأثير الفيروس على إيراداته، حيث بلغت خسائر النادي الكاتالوني 150 مليون يورو.

في المقابل، كشفت صحيفة لافانجوارديا الإسبانية على موقعها الألكتروني أن خسائر برشلونة وصلت إلى 154 مليون يورو مع الأخذ بعين الاعتبار غياب مبيعات التذاكر من كامب نو، وإغلاق المتاجر الرسمية والمتحف، بالإضافة لتوقف نشاط أكاديميات النادي حول العالم.

من جانبها، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية على موقعها بالإنترنت أن مسؤولي برشلونة يعملون بلا كلل لتقليل هذا التأثير، خاصة مع إضافة خسائره المحتملة فيما يتعلق بمبيعات اللاعبين، والتي قدرت بنحو 124 مليون يورو، مضيفة أن الإدارة نجحت في تقليلها إلى 70 مليونا فقط.

وأضافت ماركا أن إدارة برشلونة حاولت تقليل تلك الخسائر من خلال قانون تعديل أجور اللاعبين وموظفي النادي المعروف بـ(إي آر تي إي)، مما يساهم في توفير 40 إلى 50 مليون يورو،بحسب التقديرات.

وأشارت ماركا إلى أن برشلونة يأمل في التخلص من بعض اللاعبين أمثال نيلسون سيميدو وأرتورو فيدال وجان كلير توديبو لتقليص هذا العجز.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن عائدات البث التلفزيوني ستنعش خزينة برشلونة بمبلغ يتراوح من 20 إلى 25 مليون يورو، حال تم استئناف بطولة الدوري الإسباني المتوقفة حاليا بسبب الفيروس.

وفي نهاية تقريرها، ألمحت ماركا إلى أن برشلونة ربما يجني المزيد من الأموال حال واصل الفريق تقدمه في بطولة دوري أبطال أوروبا المتوقفة حالياً أيضاً.

يذكر أن برشلونة يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، قبل 11 مرحلة على نهاية البطولة، فيما يلعب بدور الستة عشر لبطولة دوري الأبطال، حيث تعادل 1-1 في مباراة الذهاب أمام مضيفه نابولي قبل تعليق المنافسات القارية.

أخبار تهمك

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

منذ 40 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يضحي بـ4 لاعبين دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

05:52 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

10:19 م

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟