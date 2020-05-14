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القضاء اللبناني يوقف مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي

الخميس 14/مايو/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
وكالات
أصدرت السلطة القضائية في لبنان، اليوم الخميس، قرارا بتوقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار بوجه الليرة اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء الوطنية أن النائب العام المالي اللبناني القاضي علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان.

ويأتي توقيفه بعدما الاستماع إلى إفادته يوم أمس والتدقيق لاحقاً في مستندات باتت في عهدة القضاء وتبين، بحسب مصادر نقلها موقع "المستقبل" الإلكتروني، حصول ‏التلاعب.

وكانت صحيفة لبنانية نقلت عن حمدان قوله إنه كان يطلب من الصرّافين سحب الدولار لصالح المصرف المركزي، عبر شرائه بسعر مرتفع.

وقد طبع المصرف كمية كبيرة من النقود اللبنانية لتغطية شراء الصرّافين ملايين الدولارات في عزّ الأزمة، ما ساهم برفع سعر الدولار، عوضاً عن التدخّل للدفاع عن سعر صرف الليرة بضخّ الدولار في السوق للإبقاء على السعر الثابت.

ولفتت الصحيفة إلى المصرف المركزي، تسبب عبر خلقه كتلة نقدية إضافية، في زيادة التضخّم، مخالفاً بذلك جميع القوانين.

وكان حمدان استُدعي في المرة الأولى إلى التحقيق لكشف طبيعة علاقته بالصرّافين لأن عدداً منهم أقرّوا بوجود علاقة "تجارية" بينهم وبين مصرف لبنان.

يذكر أن لبنان شهد في 17 أكتوبر الماضي انتفاضة شعبية طالبت بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

ولا يزال اللبنانيون يطالبون بمحاربة الفساد الذي كان أحد مسببات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

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