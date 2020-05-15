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"قبطيان" يوزعان وجبات لإفطار الصائمين ببني سويف (صور)

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:31 ص
الشابان ينفذان المبادرة
الشابان ينفذان المبادرة
احمد فتحي الدسوقي
أطلق شابان قبطيان بمحافظة بني سويف مبادرة لإفطار الصائمين المارة بشوارع بني سويف، من خلال توفير وجبات جاهزة وتوزيعها عليهم. 
 
وقال ديفيد عادل، أحد الشباب المشاركين في المبادرة: "قررت أنا وصديقي مرقص موريس شراء وجبات جاهزة وتوزيعها على الصائمين المحتاجين". 
 
وتابع "عادل": "جهزنا حوالي ٥٠ وجبة وقمنا بتوزيع جزء منها على الأكثر احتياجا ممن نعرفهم، ثم توجهنا إلى الطرق لتوزيعها على الصائمين من المارة والمحتاجين". 
 
وأضاف: "ما قمنا به ما هو إلا رحمة وترابط بين أبناء الشعب المصري، لأننا بالنهاية مجتمع واحد ونسيج واحد، هذا ما تعلمناه منذ صغرنا في مدارسنا". 
 
وأوضح: "قمنا بهذه المبادرة إيمانًا منا بدعم كل محتاج دون النظر عن ديانته لان واجب على الجميع ان نقف مع بعضنا البعض لأن الإنسانية لا تعرف التفرقة". 
 
وفي سياق آخر، سلمت إيبارشية وأديرة بني سويف قرابة ٦٥٠ كرتونة وشنطة رمضان، إلى عدد من أئمة المساجد والمسؤولين لتوزيعها على الأكثر احتياجا، في إطار الدور الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والوحدة الوطنية التي تجمع ابناء الوطن الواحد. 
 
وقام القس إسطفانوس سليمان، راعي كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، بتسليم الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، 300 شنطة رمضان تحتوي على كميات من المواد الغذائية لتقديمها إلى العمال والعاملات بالمديرية والمستشفيات. 
 
كما وزع ديرا الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس بمركز ناصر شمال بني سويف، وللعام الثامن على التوالي 350 كرتونة سلع غذائية على الفقراء من المسلمين بدائرة المركز، بالتعاون مع عدد من المساجد، بمناسبة شهر رمضان المبارك، استبدالا لمائدة الوحدة الوطنية التي كان ينظمها الديرين سابقا. 
 
وقال جرجس وهيب، ناشط قبطي، إنه في إطار الاستغلال الأمثل للأموال التي كانت تنفق على إقامة مائدة الوحدة الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، والتي كان يعدها ديرا الأنبا انطونيوس والأنبا بولا بناصر، سنويا في شهر رمضان، تم استبدلهما منذ سنوات بـ"كرتونات" السلع الغذائية على الأسر محدودة الدخل. 
 
وأضاف "وهيب"، أن الديرين أهديا هذا العام 350 كرتونة مواد غذائية لعدد من أئمة مساجد مدينة بوش؛ تحتوي على كميات من السكر والشاي والزيت والسمن والعدس والفول والمكرونة والأرز، لتوزيعها على الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. 
"قبطيان" يوزعان وجبات لإفطار الصائمين ببني سويف (صور)
"قبطيان" يوزعان وجبات لإفطار الصائمين ببني سويف (صور)
"قبطيان" يوزعان وجبات لإفطار الصائمين ببني سويف (صور)
"قبطيان" يوزعان وجبات لإفطار الصائمين ببني سويف (صور)
"قبطيان" يوزعان وجبات لإفطار الصائمين ببني سويف (صور)
"قبطيان" يوزعان وجبات لإفطار الصائمين ببني سويف (صور)

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