إصابة شخصين في انهيار شرفتي عقار بالإسكندرية



تلقت غرفة عمليات حي غرب الاسكندرية، بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان بشارع المكس بمنطقة القباري، وإصابة شخصين تصادف مرورهما أسفل العقار.



وانتقل على الفور المقدم ميسور زيدان رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل، والمهندسة ابتسام الشافعي رئيس حي غرب، وقوات الحماية المدنية لمحل العقار المنهار، وتبين بالفحص أن العقار قديم ومكون من 4 طوابق، وانهيار شرفة الطابقين الثالث والرابع في نهر الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تصادف مرورهما أسفل العقار لحظة سقوط الشرفتين.



وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المواطنين، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجارِ العرض على النيابة العامة.



على جانب اخر، أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 330 طربة لمخدر الحشيش.



وكان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط سائق، مقيم بمحافظة أسيوط، حال استقلاله سيارة نقل، وبحوزته 330 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33 كيلو جراما ومبلغ مالى، وهاتف محمول.





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، وأنها خاصة بمالك السيارة صاحب محل إكسسوارات، مقيم بمحافظة أسيوط، "جارى ضبطه"، وأنه كان بصدد توصيلها لأحد عملائه بمدينة الإسكندرية، وأن المبلغ المالى من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498،118،248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.





أُصيب شخصين في انهيار شرفتي عقار قديم مأهول بالسكان بمنطقة القباري، غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، عندما تصادف مرورهما أسفل العقار.