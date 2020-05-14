هاجر الشرنوبي تتشاجر مع أحمد صيام.. في "جمع سالم"

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عرضت قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 22 من مسلسل "جمع سالم"، للفنانة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث بعدما ذهب الفنانة هاجر الشرنوبي "سامية" وشقيقها وليد إلى منزل خطيبها السابق الفنان محمد شاهين "يونس" لأخذ أموالها التي أعطتهم له لشراء شقة من أجل الجواز بها وعندما وجدها الفنان أحمد سلطان "صابر" شقيق يونس بالتبني ووالده الفنان أحمد صيام "عباس" تشاجرو معاها لأنها قامت بتقديم بلاغ ضد يونس.



وعندما أخبروها لأنه لا يوجد لديها أموال ظلت تصرخ فأعطتها الفنانة هدير الديب وصلات الأمانة التي تركهم يونس لها.