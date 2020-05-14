Advertisements

خالد الجندي يرد على مفتي الإخوان.. ويؤكد: ضال ومخالف لشرع الله

الخميس 14/مايو/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
رد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مزاعم مفتي الجماعة الإرهابية في أوروبا خالد حنفي، وإطلاقه العديد من الفتاوى التحريضية الآن من أجل أن يوجه مسلمي أوروبا أموال زكاتهم إلى المراكز الإسلامية في أوروبا.

وقال "الجندي" خلال مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن هذه الفتوى تخالف فقه الأئمة رضى الله عنهم، وتخالف صريح الكتاب والسنة، لأن الآية القرآنية تقول "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، وهذه الآية خلت من تحديد الزمان والمكان، وتتحدث عن مصلحة ما يسمى بالفقر وليس المكان الذي يتواجد فيه المزكي.

وأشار إلى أن الآية حددت مصلحة الفقير وليس مصلحة المكان، والأصل أن تخرج الزكاة من أغنياء القوم للفقراء لتحقيق المقصد التكافلي وتقل الفوارق الطبقية وتحل المشاكل الاقتصادية.

وأضاف أن الله تعالى يقول "وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ"، وبالتالي لا يجوز انتقال حق ذوي القربى إلى أهل بلدة أخرى، وصاحب فتوى الجماعة ضال مضل ويخالف شرع الله عز وجل وكتابه وسنته.

وواصل:" لا يوجد مكسين بالمعنى المتعارف عليه في المجتمعين الأوروبي والأمريكي بسب الكفالات التعليمية والصحية والغذائية الموجودة بالمجتمع الأوروبي، وبعض المسلمين العرب الموجودين هناك المتعطلين عن العمل يأخذون معونة البطالة تكفيهم للعيش والحياة، ومن يقول إن هناك مساكين فهو كاذب بمعنى الكلمة، وهناك طائفة معدودة وقليلة يسمون بالناس من هواة النوم في الشوارع وهؤلاء غير مستحقي الزكاة من غير ذوي القربى".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يضحي بـ4 لاعبين دفعة واحدة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 17 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

05:52 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

10:19 م

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟