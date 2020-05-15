"الإفتاء" تكشف حكم امتناع المريض عن الدواء لاستكمال الصيام

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الصيام عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى رخصًا لبعض الناس وخاصة المرضى.





وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يسخدم المريض هذه الأمور العلاجية خاصة إذا أوصى بها الطبيب، وألا يقصر في ذلك؛ لأن صحة الإنسان أمانة، والمحافظة على الأمانة طريق إلى الله، موضحًا أن إبطال الصيام جراء استخدام العلاج لا تجعل الشخص يأثم.





وكشف عن حكم استخدام قطرات الأنف والفم والحقن في نهار رمضان، قائلًا: إن الإنسان يمتنع عن إدخال شيء إلى جوفه في نهار رمضان، موضحًا أن ما يدخل من الأنف، وما يدخل من الفم يبطل الصيام.





وأشار إلى أن قطرة الأنف تفطر، والحقن في الوريد لا تفطر، والحقن في العضل لا تفطر، وإذا كانت بخاخة الصدر عبارة عن هواء لا تفطر، أما إن كانت عبارة عن رذاذ فإنها تفطر، متابعًا: "ما يدخل في الجوف يفطر، وما دون ذلك لا يفطر".





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