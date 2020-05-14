Advertisements

ميدو عادل و زينة يستمرون في البحث عن عمهم في "جمع سالم"

الخميس 14/مايو/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
رشا عادل
بثت شاشة قناة "النهار دراما"، منذ قليل عرض الحلقة الـ 22 مسلسل "جمع سالم"، بطولة الفنانة زينة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما ذهب الفنان ميدو عادل وشقيقته الفنانة زينة "مريم"، إلى جارهم القديم ليسألوه عن حقيقة وفاة عمهم فأخبرهم أنه لم يتوفى وظل يتردد حتى قريبة إلى الأرض الخاصة بكم وبعد ذلك اختفى تمامًا.


ثم طلب منهم الذهاب إلى المستشفى التي نقل لها عندما أنهار المنزل عليهم، فذهب يوسف ومريم إليها ولم يجدوا إلى أي معلومة عنة.


يذكر أن مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز.

أخبار تهمك

برشلونة يضحي بـ4 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعة و نصف

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يومين

بأمر كارتيرون.. الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

منذ حوالي 7 ساعات

صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعاقب نجم الفريق بعد السخرية من فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

منذ 38 دقيقة

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة في إجتماع اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

زينة تخدع سلوى خطاب في الحلقة الثانية من مسلسل"جمع سالم"

ريم البارودي تشاجر مع خطيبها محمد علاء.. في الحلقة 4 من "جمع سالم"

زينة تتبادل نظرات رومانسية مع محمد علاء..في الحلقة 4 من مسلسل "جمع سالم"

لغز حنان سليمان و وصية صادمة من عبدالرحمن ابو زهرة.. ملخص الحلقة 4 من "جمع سالم"

دلال عبدالعزيز تفقد وعيها في الحلقة 5 مسلسل "جمع سالم"

ابرز أحداث الحلقة 10 مسلسل جمع سالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:48 م

عاجل.. السيسي يوجه تكليفات مهمة لـ وزير الكهرباء

الصحة: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة

05:52 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

02:20 م

"لتسيير رحلات الطيران".. تحرك عاجل من وزير السياحة مع 20 دولة أجنبية (صور)

10:19 م

منافسة جديدة بين الزمالك والأهلي لضم نجم بيراميدز

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟