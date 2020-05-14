ميدو عادل و زينة يستمرون في البحث عن عمهم في "جمع سالم"

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بثت شاشة قناة "النهار دراما"، منذ قليل عرض الحلقة الـ 22 مسلسل "جمع سالم"، بطولة الفنانة زينة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة للغاية بعدما ذهب الفنان ميدو عادل وشقيقته الفنانة زينة "مريم"، إلى جارهم القديم ليسألوه عن حقيقة وفاة عمهم فأخبرهم أنه لم يتوفى وظل يتردد حتى قريبة إلى الأرض الخاصة بكم وبعد ذلك اختفى تمامًا.





ثم طلب منهم الذهاب إلى المستشفى التي نقل لها عندما أنهار المنزل عليهم، فذهب يوسف ومريم إليها ولم يجدوا إلى أي معلومة عنة.





يذكر أن مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي ودلال عبد العزيز.