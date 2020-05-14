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"كانت مستخبية في كومباوند".. تفاصيل جديدة في القبض على مودة الأدهم

الخميس 14/مايو/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
صرح مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث الاداب، أنه تم القبض على فتاة التيك توك "مودة الأدهم" أمس الأربعاء قبل ميعاد الإفطار.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن "مودة الأدهم" تعرض الآن على نيابة شمال القاهرة بالعباسية.

وقامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بتحديد مكان اختباء فتاة التيك توك "مودة الأدهم" داخل كمبوند بالشيخ زايد، والقبض عليها بتهمة التحريض على الفسق ونشر مقاطع مخلة.

الجدير بالذكر، أنه كان يكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطها وتم توجيه عدة مأموريات لأماكن يتوقع اختباؤها فيها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، في 29 مارس الماضي القبض على مودة الأدهم وصديقتها، عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول، الذى اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر.
وقالت المحامية دينا المقدم، مقدمة بلاغ للنائب العام ضد "سما المصري"، إنها تقدمت ببلاغ أول أمس ضدها بأنها تنشر مقاطع فيديو يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "لوبس وانستجرام" تحرض فيها على الفسق والفجور مقابل مبالغ مالية.

وأضافت "المقدم"، في تصريح إلى الفجر، أنها عقب الإعلان أنها ستتقدم ببلاغ ضدها، قامت "سما" بمسح كافة الفيديوهات، وحاولت التواصل معها للتفاوض، ولكن قوبل التفاوض بالرفض، فيما طالبت سرعة القبض عليها.

وأفادت، بأن فيديوهات "سما" تدعو متابعيها، لفتح الكاميرات لمشاهدتها وهي تخلع ملابسها، وتطالب متابعيها، بالتقاط إسكرين شوت لها.

وأوضحت المحامية، أنه عقب القبض عليها، استقبلت التهاني من كافة متابعيها، لحرصها على قيم المجتمع.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية - وشهرتها سما المصري - بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ ٤ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق

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