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رابطة أندية الدوري الإنجليزي تزف بشرى للأندية

الخميس 14/مايو/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تمديد عقود لاعبي البريميرليج الذين  تنتهي عقودهم في 30 يونيو المقبل.



ومن المعتاد أن ينتهي الدوري الممتاز في مايو (أيار) لكن كرة القدم الاحترافية في إنجلترا توقفت منذ منتصف مارس (آذار)  الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، ومن المتوقع أن يستمر الموسم حتى يونيو ويوليو لاستكمال تسع جولات متبقية من الموسم.



وتناقش رابطة الدوري كيفية استئناف الموسم الشهر المقبل بعدما فتحت الحكومة البريطانية اليوم الباب لعودة كرة القدم الاحترافية.



ووافقت الأندية بالإجماع على تمديد عقود اللاعبين طالما لا يزالون مرتبطين بالنادي.



وأضاف ماسترز في بيان للرابطة "ما قررناه اليوم هو التأكد قدر الإمكان من أن الأندية ستكمل الموسم بنفس التشكيلة التي كانت متاحة لها قبل توقف الموسم.



"يمكن للاعبين تمديد عقودهم إلى ما بعد 30 يونيو (حزيران) حتى نهاية الموسم لكن بموافقة الطرفين".

وقالت الرابطة إن "الأندية واللاعبين ستتاح لهم مهلة حتى 23 يونيو (حزيران) المقبل للموافقة على تمديد العقود".

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