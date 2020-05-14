خبر سار لجماهير الأهلي

اقترب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من استعادة نجم الوسط حمدي فتحي للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





قطع حمدى فتحى لاعب وسط فريق الأهلي شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء من خوض برنامجه البدنى والتأهيلى، للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى غضروف الركبة.





وتألق حمدى فتحى بقميص النادى الأهلى، خلال الفترة الماضية، إذ كان من أبرز العناصر فى خط وسط الفريق ومنتخب مصر، قبل أن يتعرض للإصابة فى معسكر الفراعنة تحت قيادة حسام البدرى.



